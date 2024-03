TeamViewer Aktie News: TeamViewer gewinnt am Vormittag

TeamViewer im Fokus

Die Aktie von TeamViewer gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die TeamViewer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 14,42 EUR nach oben.

Das Papier von TeamViewer konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 14,42 EUR. Im Tageshoch stieg die TeamViewer-Aktie bis auf 14,45 EUR. Bei 14,38 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der TeamViewer-Aktie belief sich zuletzt auf 4.055 Aktien.

Am 25.08.2023 markierte das Papier bei 17,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 23,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 22.11.2023 Kursverluste bis auf 12,72 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 11,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass TeamViewer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete TeamViewer 0,000 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 18,64 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TeamViewer am 31.10.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,15 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TeamViewer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,27 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 158,11 EUR. Im Vorjahresviertel waren 143,39 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.05.2024 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 30.04.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,904 EUR je TeamViewer-Aktie.

