TeamViewer Aktie News: TeamViewer verliert am Mittag

So bewegt sich TeamViewer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,4 Prozent auf 12,62 EUR ab.

Der TeamViewer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:44 Uhr verlor das Papier 2,4 Prozent auf 12,62 EUR. Bei 12,58 EUR markierte die TeamViewer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 12,84 EUR. Der Tagesumsatz der TeamViewer-Aktie belief sich zuletzt auf 78.262 Aktien.

Am 13.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 14,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 13,00 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,93 EUR. Dieser Wert wurde am 20.12.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 29,24 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,066 EUR je TeamViewer-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 15,57 EUR aus.

TeamViewer ließ sich am 12.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,22 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,18 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 176,97 Mio. EUR – ein Plus von 8,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TeamViewer 163,11 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte TeamViewer am 06.05.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 06.05.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,05 EUR je Aktie in den TeamViewer-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX beendet den Handel im Plus

Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX schlussendlich mit Gewinnen

MDAX aktuell: MDAX-Börsianer greifen am Mittwochnachmittag zu