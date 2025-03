TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Nachmittag mit Verlusten

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 4,1 Prozent bei 12,39 EUR.

Die TeamViewer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 4,1 Prozent bei 12,39 EUR. Das Tagestief markierte die TeamViewer-Aktie bei 12,34 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 12,84 EUR. Bisher wurden heute 266.101 TeamViewer-Aktien gehandelt.

Am 13.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 14,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TeamViewer-Aktie somit 14,55 Prozent niedriger. Am 20.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,93 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,96 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie.

TeamViewer-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,066 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 15,57 EUR.

Am 12.02.2025 lud TeamViewer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. In Sachen EPS wurden 0,22 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TeamViewer 0,18 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 176,97 Mio. EUR gegenüber 163,11 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 06.05.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 06.05.2026.

In der TeamViewer-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,05 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

