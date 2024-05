TeamViewer Aktie News: TeamViewer gewinnt am Mittag an Fahrt

Notierung im Fokus

Die Aktie von TeamViewer gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die TeamViewer-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Die TeamViewer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 11,65 EUR. Der Kurs der TeamViewer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 11,81 EUR zu. Mit einem Wert von 11,71 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 146.626 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Am 25.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,75 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 52,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,20 EUR. Dieser Wert wurde am 07.05.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TeamViewer-Aktie 3,86 Prozent sinken.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je TeamViewer-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TeamViewer-Aktie bei 17,93 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TeamViewer am 07.05.2024. Das EPS wurde auf 0,14 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 0,13 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 161,65 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 151,31 Mio. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 31.07.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von TeamViewer rechnen Experten am 05.08.2025.

Experten gehen davon aus, dass TeamViewer im Jahr 2024 0,860 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

