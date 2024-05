TeamViewer Aktie News: Anleger trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von TeamViewer

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von TeamViewer gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die TeamViewer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 11,57 EUR.

Um 15:51 Uhr rutschte die TeamViewer-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 11,57 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte TeamViewer-Aktie bei 11,56 EUR. Bei 11,71 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 327.658 TeamViewer-Aktien.

Am 25.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 17,75 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TeamViewer-Aktie somit 34,80 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 11,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.05.2024). Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 3,30 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten TeamViewer-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TeamViewer-Aktie bei 17,93 EUR.

TeamViewer ließ sich am 07.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,14 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 0,13 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TeamViewer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,83 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 161,65 Mio. EUR im Vergleich zu 151,31 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 31.07.2024 dürfte TeamViewer Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte TeamViewer möglicherweise am 05.08.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,860 EUR je Aktie in den TeamViewer-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

Donnerstagshandel in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX nachmittags

Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX klettert am Nachmittag

Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX legt am Mittag zu