TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Vormittag mit Aufschlag

Kursverlauf

Die Aktie von TeamViewer gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die TeamViewer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 11,75 EUR.

Die TeamViewer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 11,75 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die TeamViewer-Aktie bisher bei 11,81 EUR. Bei 11,71 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 16.462 TeamViewer-Aktien gehandelt.

Bei 17,75 EUR markierte der Titel am 25.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TeamViewer-Aktie somit 33,78 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 11,20 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TeamViewer-Aktie 4,68 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten TeamViewer-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 17,93 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte TeamViewer am 07.05.2024 vor. In Sachen EPS wurden 0,14 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TeamViewer 0,13 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 161,65 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 151,31 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.07.2024 veröffentlicht. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 05.08.2025.

Den erwarteten Gewinn je TeamViewer-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,860 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

Donnerstagshandel in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX nachmittags

Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX klettert am Nachmittag

Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX legt am Mittag zu