TeamViewer Aktie News: TeamViewer tendiert am Vormittag tiefer

Blick auf TeamViewer-Kurs

Die Aktie von TeamViewer gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die TeamViewer-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 11,34 EUR.

Der TeamViewer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 11,34 EUR. Die TeamViewer-Aktie gab in der Spitze bis auf 11,34 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 11,39 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 4.032 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Am 25.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,75 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TeamViewer-Aktie mit einem Kursplus von 56,48 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.06.2024 bei 11,19 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,32 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte TeamViewer 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 17,29 EUR für die TeamViewer-Aktie aus.

Am 07.05.2024 lud TeamViewer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,14 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 161,65 Mio. EUR – ein Plus von 6,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TeamViewer 151,31 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte TeamViewer am 31.07.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 05.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von TeamViewer.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,848 EUR je TeamViewer-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX steigt zum Start des Dienstagshandels

Zuversicht in Frankfurt: MDAX legt zum Handelsstart zu

TecDAX aktuell: TecDAX am Montagmittag in Rot