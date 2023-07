TeamViewer Aktie News: TeamViewer gewinnt am Donnerstagmittag an Fahrt

Kurs der TeamViewer

Die Aktie von TeamViewer gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die TeamViewer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,5 Prozent auf 14,73 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die TeamViewer-Papiere um 11:43 Uhr 2,5 Prozent. In der Spitze legte die TeamViewer-Aktie bis auf 14,80 EUR zu. Bei 14,43 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 95.554 TeamViewer-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,07 EUR) erklomm das Papier am 02.05.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 15,85 Prozent Luft nach oben. Am 04.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,67 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 47,94 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 16,94 EUR für die TeamViewer-Aktie aus.

TeamViewer ließ sich am 03.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Am 01.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von TeamViewer veröffentlicht werden. Am 30.07.2024 wird TeamViewer schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

