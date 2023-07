Aktienkurs aktuell

TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Donnerstagvormittag im Aufwind

13.07.23 09:23 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 14,42 EUR.

Werbung

Werte in diesem Artikel Aktien TeamViewer 14,78 EUR 0,27 EUR 1,86% Charts|News|Analysen Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die TeamViewer-Papiere um 09:06 Uhr 0,3 Prozent. Die TeamViewer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 14,43 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 14,43 EUR. Zuletzt wechselten 368 TeamViewer-Aktien den Besitzer. Am 02.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,07 EUR. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 15,50 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.10.2022 (7,67 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 46,82 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 16,94 EUR. Am 03.05.2023 legte TeamViewer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte TeamViewer am 01.08.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 30.07.2024. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie TeamViewer-Aktie: Was Analysten von TeamViewer erwarten TeamViewer-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Mai April 2023: Das sind die Expertenmeinungen zur TeamViewer-Aktie

Ausgewählte Hebelprodukte auf TeamViewer Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TeamViewer Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com