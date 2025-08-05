TeamViewer Aktie News: TeamViewer präsentiert sich am Nachmittag stärker

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 8,94 EUR.

Die TeamViewer-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 8,94 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die TeamViewer-Aktie bei 9,02 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,91 EUR. Der Tagesumsatz der TeamViewer-Aktie belief sich zuletzt auf 210.071 Aktien.

Bei 13,64 EUR markierte der Titel am 29.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 52,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.08.2025 bei 8,70 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 2,74 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,105 EUR. Im Vorjahr erhielten TeamViewer-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 14,79 EUR für die TeamViewer-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TeamViewer am 29.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,14 EUR gegenüber 0,16 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,11 Prozent auf 185,63 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 164,12 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die TeamViewer-Bilanz für Q3 2025 wird am 04.11.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 04.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TeamViewer-Aktie in Höhe von 1,01 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

