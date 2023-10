TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Die Aktie von TeamViewer gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die TeamViewer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 15,86 EUR ab.

Die TeamViewer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 15,86 EUR. Bei 15,69 EUR markierte die TeamViewer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 16,06 EUR. Der Tagesumsatz der TeamViewer-Aktie belief sich zuletzt auf 129.646 Aktien.

Am 24.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,75 EUR an. 11,92 Prozent Plus fehlen der TeamViewer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,80 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 50,83 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 17,88 EUR.

TeamViewer ließ sich am 03.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,06 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat TeamViewer mit einem Umsatz von insgesamt 151,31 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 137,48 EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,06 Prozent gesteigert.

TeamViewer dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 31.10.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können TeamViewer-Anleger Experten zufolge am 30.10.2024 werfen.

