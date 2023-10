TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Freitagvormittag mit angezogener Handbremse

TeamViewer im Fokus

Die Aktie von TeamViewer hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der TeamViewer-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 15,98 EUR.

Im XETRA-Handel kam die TeamViewer-Aktie um 09:05 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 15,98 EUR. Die TeamViewer-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 16,06 EUR aus. Bei 15,94 EUR markierte die TeamViewer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 16,06 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.701 TeamViewer-Aktien.

Am 24.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,75 EUR an. Mit einem Zuwachs von 11,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2022 bei 7,80 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TeamViewer-Aktie 104,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TeamViewer-Aktie bei 17,88 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TeamViewer am 03.05.2023. Es stand ein EPS von 0,13 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TeamViewer noch ein Gewinn pro Aktie von 0,06 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,06 Prozent auf 151,31 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 137,48 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte TeamViewer am 31.10.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 30.10.2024.

