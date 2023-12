TeamViewer Aktie News: TeamViewer tendiert am Nachmittag fester

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von TeamViewer zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 13,47 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 13,47 EUR zu. In der Spitze legte die TeamViewer-Aktie bis auf 13,56 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 13,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 333.100 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 24.08.2023 auf bis zu 17,75 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TeamViewer-Aktie somit 24,12 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.02.2023 (11,61 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 18,64 EUR für die TeamViewer-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TeamViewer am 31.10.2023. TeamViewer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,15 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,09 EUR je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,27 Prozent auf 158,11 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 143,39 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.02.2024 veröffentlicht.

Redaktion finanzen.net

