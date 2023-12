TeamViewer Aktie News: TeamViewer gewinnt am Vormittag an Boden

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von TeamViewer. Zuletzt stieg die TeamViewer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 13,50 EUR.

Die TeamViewer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 13,50 EUR. Die TeamViewer-Aktie zog in der Spitze bis auf 13,56 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 13,40 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 29.026 TeamViewer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 24.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,75 EUR an. Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 31,44 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 01.02.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,61 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 14,04 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 18,64 EUR.

TeamViewer ließ sich am 31.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,27 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 158,11 EUR, während im Vorjahreszeitraum 143,39 EUR ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.02.2024 erfolgen.

