TeamViewer Aktie News: TeamViewer reagiert am Mittag positiv

Die Aktie von TeamViewer gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die TeamViewer-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 14,57 EUR.

Um 11:44 Uhr stieg die TeamViewer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 14,57 EUR. Kurzfristig markierte die TeamViewer-Aktie bei 14,63 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 14,41 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der TeamViewer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 103.766 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,75 EUR) erklomm das Papier am 25.08.2023. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TeamViewer-Aktie mit einem Kursplus von 21,79 Prozent wieder erreichen. Am 22.11.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 12,72 EUR ab. Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 12,70 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem TeamViewer seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TeamViewer-Aktie bei 18,50 EUR.

Am 31.10.2023 legte TeamViewer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,09 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 158,11 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 143,39 EUR umgesetzt worden waren.

Die TeamViewer-Bilanz für Q1 2024 wird am 07.05.2024 erwartet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können TeamViewer-Anleger Experten zufolge am 30.04.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,901 EUR je Aktie in den TeamViewer-Büchern.

