TeamViewer Aktie News: TeamViewer steigt am Mittwochnachmittag

Die Aktie von TeamViewer zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von TeamViewer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 14,55 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die TeamViewer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 14,55 EUR zu. Die TeamViewer-Aktie legte bis auf 14,63 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 14,41 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 203.389 TeamViewer-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.08.2023 bei 17,75 EUR. Mit einem Zuwachs von 22,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 22.11.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,72 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TeamViewer-Aktie 14,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

TeamViewer-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 18,50 EUR aus.

TeamViewer gewährte am 31.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 EUR gegenüber 0,09 EUR im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat TeamViewer 158,11 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 143,39 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte TeamViewer am 07.05.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 30.04.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,901 EUR je TeamViewer-Aktie.

