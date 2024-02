TeamViewer Aktie News: TeamViewer tendiert am Vormittag fester

So bewegt sich TeamViewer

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 14,53 EUR.

Die TeamViewer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 14,53 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die TeamViewer-Aktie bei 14,53 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 14,41 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 6.226 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Am 25.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,75 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,17 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.11.2023 bei 12,72 EUR. Mit Abgaben von 12,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten TeamViewer-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 18,50 EUR.

TeamViewer ließ sich am 31.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. TeamViewer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,15 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,09 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 158,11 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 143,39 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.05.2024 terminiert. Schätzungsweise am 30.04.2025 dürfte TeamViewer die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TeamViewer-Aktie in Höhe von 0,878 EUR im Jahr 2024 aus.

