TeamViewer Aktie News: TeamViewer zieht am Mittag an

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von TeamViewer. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 12,60 EUR zu.

Das Papier von TeamViewer konnte um 11:47 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 12,60 EUR. Bei 12,71 EUR markierte die TeamViewer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 12,41 EUR. Von der TeamViewer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 175.691 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 14,88 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.03.2024 erreicht. Gewinne von 18,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 20.12.2024 auf bis zu 8,93 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 41,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,066 EUR je TeamViewer-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 14,79 EUR für die TeamViewer-Aktie.

TeamViewer ließ sich am 12.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,22 EUR. Im letzten Jahr hatte TeamViewer einen Gewinn von 0,18 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 176,97 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 163,11 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

TeamViewer wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 06.05.2025 vorlegen. TeamViewer dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 06.05.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,04 EUR je TeamViewer-Aktie.

