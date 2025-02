TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Vormittag mit Aufschlag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von TeamViewer gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die TeamViewer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 12,58 EUR.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 12,58 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die TeamViewer-Aktie bei 12,58 EUR. Bei 12,41 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 20.145 TeamViewer-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.03.2024 bei 14,88 EUR. 18,33 Prozent Plus fehlen der TeamViewer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.12.2024 bei 8,93 EUR. Mit einem Kursverlust von 29,02 Prozent würde die TeamViewer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass TeamViewer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,066 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete TeamViewer 0,000 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 14,79 EUR.

Am 12.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,18 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat TeamViewer im vergangenen Quartal 176,97 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TeamViewer 163,11 Mio. EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte TeamViewer am 06.05.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 06.05.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass TeamViewer einen Gewinn von 1,04 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

