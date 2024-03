TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Nachmittag mit kräftigen Verlusten

Notierung im Fokus

Die Aktie von TeamViewer gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die TeamViewer-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 5,2 Prozent auf 13,61 EUR ab.

Die TeamViewer-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 5,2 Prozent auf 13,61 EUR. Im Tief verlor die TeamViewer-Aktie bis auf 13,56 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 14,36 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 536.459 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.08.2023 erreicht. 30,38 Prozent Plus fehlen der TeamViewer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 22.11.2023 Kursverluste bis auf 12,72 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 6,54 Prozent würde die TeamViewer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TeamViewer-Aktie bei 18,64 EUR.

TeamViewer ließ sich am 31.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. TeamViewer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,15 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,09 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat TeamViewer 158,11 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 143,39 EUR erwirtschaftet worden.

Am 07.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 30.04.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,904 EUR je TeamViewer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX sackt zum Ende des Mittwochshandels ab

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX bewegt schlussendlich im Plus

Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Handelsstart leichter