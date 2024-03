TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Vormittag nahe Vortagesschluss

Aktie im Fokus

Die Aktie von TeamViewer zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Die TeamViewer-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 14,35 EUR an der Tafel.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:06 Uhr bei der TeamViewer-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 14,35 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die TeamViewer-Aktie bei 14,38 EUR. Die TeamViewer-Aktie sank bis auf 14,35 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 14,36 EUR. Zuletzt wechselten 5.217 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,75 EUR) erklomm das Papier am 25.08.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 12,72 EUR fiel das Papier am 22.11.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 12,78 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 erhielten TeamViewer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 18,64 EUR je TeamViewer-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte TeamViewer am 31.10.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,15 EUR, nach 0,09 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 158,11 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 143,39 EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2024 erfolgen. Am 30.04.2025 wird TeamViewer schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass TeamViewer ein EPS in Höhe von 0,904 EUR in den Büchern stehen haben wird.

