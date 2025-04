TeamViewer Aktie News: TeamViewer zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von TeamViewer. Zuletzt sprang die TeamViewer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,1 Prozent auf 11,93 EUR zu.

Um 15:49 Uhr konnte die Aktie von TeamViewer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,1 Prozent auf 11,93 EUR. Bei 12,03 EUR markierte die TeamViewer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,90 EUR. Bisher wurden heute 83.848 TeamViewer-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 02.08.2024 auf bis zu 13,66 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 12,63 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,93 EUR. Dieser Wert wurde am 20.12.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für TeamViewer-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,066 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der TeamViewer-Aktie wird bei 15,57 EUR angegeben.

Am 12.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,18 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 176,97 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 163,11 Mio. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte TeamViewer am 06.05.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von TeamViewer rechnen Experten am 06.05.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,04 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

TecDAX-Titel TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte ein TeamViewer-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Gewinne in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Dienstagshandels mit grünem Vorzeichen

Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX am Dienstagnachmittag mit positivem Vorzeichen