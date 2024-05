TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Dienstagmittag im Plus

Aktie im Blick

Die Aktie von TeamViewer zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von TeamViewer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 11,67 EUR.

Um 11:43 Uhr sprang die TeamViewer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 11,67 EUR zu. In der Spitze legte die TeamViewer-Aktie bis auf 11,71 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,62 EUR. Bisher wurden via XETRA 170.008 TeamViewer-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,75 EUR an. 52,06 Prozent Plus fehlen der TeamViewer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.05.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,20 EUR. Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 4,03 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 17,93 EUR aus.

TeamViewer ließ sich am 07.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,14 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat TeamViewer 161,65 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 151,31 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 31.07.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 05.08.2025.

In der TeamViewer-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,860 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

