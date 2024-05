TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Dienstagnachmittag leichter

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von TeamViewer. Das Papier von TeamViewer befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 11,57 EUR ab.

Die TeamViewer-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,6 Prozent auf 11,57 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der TeamViewer-Aktie ging bis auf 11,54 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,62 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten TeamViewer-Aktien beläuft sich auf 297.615 Stück.

Am 25.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,75 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 53,44 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.05.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,20 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,16 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an TeamViewer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 17,93 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte TeamViewer am 07.05.2024 vor. In Sachen EPS wurden 0,14 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TeamViewer 0,13 EUR je Aktie eingenommen. TeamViewer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 161,65 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 151,31 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 31.07.2024 terminiert. Experten kalkulieren am 05.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von TeamViewer.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,860 EUR je TeamViewer-Aktie belaufen.

