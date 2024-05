TeamViewer Aktie News: TeamViewer schiebt sich am Dienstagvormittag vor

So bewegt sich TeamViewer

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 11,65 EUR.

Die TeamViewer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:04 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 11,65 EUR. Bei 11,65 EUR markierte die TeamViewer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,62 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6.973 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Bei 17,75 EUR markierte der Titel am 25.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 52,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.05.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,86 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie.

TeamViewer-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 17,93 EUR für die TeamViewer-Aktie.

TeamViewer gewährte am 07.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,14 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 161,65 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 151,31 Mio. EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 31.07.2024 dürfte TeamViewer Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von TeamViewer rechnen Experten am 05.08.2025.

Experten taxieren den TeamViewer-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,860 EUR je Aktie.

