TeamViewer Aktie News: TeamViewer tendiert am Mittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von TeamViewer. Der TeamViewer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,1 Prozent auf 14,74 EUR.

Das Papier von TeamViewer befand sich um 11:38 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 14,74 EUR ab. In der Spitze fiel die TeamViewer-Aktie bis auf 14,68 EUR. Bei 14,68 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 41.016 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Am 02.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,07 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 15,77 Prozent Luft nach oben. Am 04.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,67 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 47,98 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 16,94 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte TeamViewer am 03.05.2023.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.08.2023 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 30.07.2024.

