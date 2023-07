Aktienentwicklung

TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Nachmittag auf grünem Terrain

14.07.23 16:08 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 14,85 EUR.

Um 15:51 Uhr stieg die TeamViewer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 14,85 EUR. In der Spitze gewann die TeamViewer-Aktie bis auf 14,91 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 14,68 EUR. Bisher wurden heute 132.422 TeamViewer-Aktien gehandelt. Am 02.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 17,07 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TeamViewer-Aktie 14,92 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 7,67 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2022). Das 52-Wochen-Tief könnte die TeamViewer-Aktie mit einem Verlust von 48,36 Prozent wieder erreichen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TeamViewer-Aktie bei 16,94 EUR. Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TeamViewer am 03.05.2023. Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 01.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von TeamViewer rechnen Experten am 30.07.2024. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie TeamViewer-Aktie legt zu: Technik-Vorständin ernannt TecDAX-Papier TeamViewer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TeamViewer verdient TeamViewer-Aktie: Was Analysten von TeamViewer erwarten

