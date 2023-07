TeamViewer Aktie News: TeamViewer steigt am Freitagvormittag

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von TeamViewer. Das Papier von TeamViewer konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 14,80 EUR.

Das Papier von TeamViewer legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 14,80 EUR. In der Spitze legte die TeamViewer-Aktie bis auf 14,80 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 14,68 EUR. Bisher wurden via XETRA 4.347 TeamViewer-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,07 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,30 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 04.10.2022 Kursverluste bis auf 7,67 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 48,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der TeamViewer-Aktie wird bei 16,94 EUR angegeben.

TeamViewer veröffentlichte am 03.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel.

TeamViewer dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 01.08.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 30.07.2024.

Redaktion finanzen.net

