TeamViewer Aktie News: TeamViewer gewinnt am Montagvormittag an Fahrt

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von TeamViewer. Zuletzt stieg die TeamViewer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 17,15 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die TeamViewer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 17,15 EUR zu. Die TeamViewer-Aktie legte bis auf 17,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 17,18 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 11.327 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 17,37 EUR erreichte der Titel am 10.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 1,28 Prozent Plus fehlen der TeamViewer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.10.2022 bei 7,67 EUR. Abschläge von 55,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 17,63 EUR.

TeamViewer ließ sich am 03.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,13 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,06 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 151,31 EUR gegenüber 137,48 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte TeamViewer am 31.10.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von TeamViewer rechnen Experten am 30.10.2024.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

TecDAX-Papier TeamViewer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes TeamViewer-Investment eingefahren

Juli 2023: Analysten sehen Potenzial bei TeamViewer-Aktie

Trotz geringerer Marge wächst TeamViewer zweistellig - Ausblick bekräftigt