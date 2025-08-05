DAX24.352 +0,7%ESt505.427 +0,7%Top 10 Crypto16,73 -1,6%Dow44.854 -0,2%Nas21.743 +0,1%Bitcoin101.544 -3,6%Euro1,1662 -0,4%Öl66,30 +0,9%Gold3.343 -0,4%
TeamViewer Aktie News: TeamViewer verteuert sich am Nachmittag

14.08.25 16:09 Uhr
TeamViewer Aktie News: TeamViewer verteuert sich am Nachmittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von TeamViewer. Zuletzt wies die TeamViewer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 9,17 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TeamViewer
9,03 EUR 0,02 EUR 0,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die TeamViewer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,9 Prozent im Plus bei 9,17 EUR. Zwischenzeitlich stieg die TeamViewer-Aktie sogar auf 9,19 EUR. Bei 9,02 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der TeamViewer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 245.149 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (13,64 EUR) erklomm das Papier am 29.10.2024. Mit einem Zuwachs von 48,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.08.2025 bei 8,70 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 5,18 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an TeamViewer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,105 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 14,79 EUR an.

TeamViewer ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,14 EUR, nach 0,16 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 185,63 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 164,12 Mio. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte TeamViewer am 04.11.2025 präsentieren. TeamViewer dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.11.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass TeamViewer im Jahr 2025 1,01 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

