TeamViewer Aktie News: TeamViewer schiebt sich am Mittag vor

Die Aktie von TeamViewer gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das TeamViewer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 16,36 EUR.

Die TeamViewer-Aktie konnte um 11:36 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 16,36 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die TeamViewer-Aktie bei 16,51 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 16,33 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 132.205 TeamViewer-Aktien.

Am 24.08.2023 markierte das Papier bei 17,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TeamViewer-Aktie somit 7,83 Prozent niedriger. Am 04.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,67 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 53,12 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 17,63 EUR an.

Am 03.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,13 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TeamViewer 0,06 EUR je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,06 Prozent auf 151,31 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 137,48 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.10.2023 erfolgen. TeamViewer dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 30.10.2024 präsentieren.

