TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Nachmittag im Plus

Kursverlauf

Die Aktie von TeamViewer gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die TeamViewer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 16,43 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von TeamViewer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 16,43 EUR. Bei 16,53 EUR markierte die TeamViewer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 16,33 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der TeamViewer-Aktie belief sich zuletzt auf 313.915 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.08.2023 bei 17,75 EUR. 8,04 Prozent Plus fehlen der TeamViewer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 7,67 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 114,20 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 17,63 EUR.

Am 03.05.2023 hat TeamViewer die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 151,31 EUR – ein Plus von 10,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TeamViewer 137,48 EUR erwirtschaftet hatte.

Die TeamViewer-Bilanz für Q3 2023 wird am 31.10.2023 erwartet. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 30.10.2024.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

TeamViewer-Aktie profitiert: TeamViewer wird Werbepartnerschaft mit Manchester United ab 2024/2025 reduzieren

TecDAX-Papier TeamViewer-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in TeamViewer abgeworfen

TeamViewer-Aktie: Was Analysten im August vom Papier halten