TeamViewer Aktie News: TeamViewer gewinnt am Mittag an Fahrt

Die Aktie von TeamViewer gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das TeamViewer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 14,75 EUR.

Das Papier von TeamViewer konnte um 11:46 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 14,75 EUR. Die TeamViewer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 14,81 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 14,68 EUR. Bisher wurden heute 40.350 TeamViewer-Aktien gehandelt.

Bei 17,75 EUR erreichte der Titel am 24.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,31 Prozent über dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.11.2022 bei 10,60 EUR. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 39,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 18,00 EUR an.

Am 31.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 0,09 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 158,11 EUR – ein Plus von 10,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TeamViewer 143,39 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte TeamViewer am 06.02.2024 vorlegen.

