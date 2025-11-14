TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Freitagmittag mit Einbußen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von TeamViewer gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von TeamViewer nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,6 Prozent auf 5,82 EUR.

Die TeamViewer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 2,6 Prozent im Minus bei 5,82 EUR. Zwischenzeitlich weitete die TeamViewer-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 5,81 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,91 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 337.227 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Am 02.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,55 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TeamViewer-Aktie somit 57,08 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,81 EUR ab. Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 0,09 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass TeamViewer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,110 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete TeamViewer 0,000 EUR aus. Analysten bewerten die TeamViewer-Aktie im Durchschnitt mit 11,93 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte TeamViewer am 21.10.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,18 EUR, nach 0,25 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TeamViewer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,33 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 189,48 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 168,68 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

TeamViewer wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 10.02.2026 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,02 EUR je TeamViewer-Aktie.

