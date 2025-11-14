TeamViewer Aktie News: TeamViewer tendiert am Nachmittag schwächer

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von TeamViewer. Zuletzt ging es für die TeamViewer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,4 Prozent auf 5,83 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für die TeamViewer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,4 Prozent auf 5,83 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die TeamViewer-Aktie bisher bei 5,75 EUR. Bei 5,91 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 705.177 TeamViewer-Aktien.

Am 02.05.2025 markierte das Papier bei 13,55 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 132,62 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 5,75 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,37 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten TeamViewer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,110 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TeamViewer-Aktie bei 11,93 EUR.

Am 21.10.2025 legte TeamViewer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,18 EUR gegenüber 0,25 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,33 Prozent auf 189,48 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 168,68 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 10.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von TeamViewer veröffentlicht werden.

Experten taxieren den TeamViewer-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,02 EUR je Aktie.

