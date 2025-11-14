TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Vormittag im Minus

TeamViewer im Fokus

Die Aktie von TeamViewer gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die TeamViewer-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 5,92 EUR nach.

Die TeamViewer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 5,92 EUR. Das bisherige Tagestief markierte TeamViewer-Aktie bei 5,91 EUR. Bei 5,91 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der TeamViewer-Aktie belief sich zuletzt auf 18.467 Aktien.

Am 02.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 13,55 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 56,31 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,83 EUR. Dieser Wert wurde am 07.11.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 1,52 Prozent würde die TeamViewer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im Vorjahr hatte TeamViewer 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 11,93 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TeamViewer am 21.10.2025. Das EPS wurde auf 0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 189,48 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 168,68 Mio. EUR umgesetzt.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.02.2026 veröffentlicht.

Den erwarteten Gewinn je TeamViewer-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,02 EUR fest.

