TeamViewer Aktie News: TeamViewer reagiert am Mittag positiv

Die Aktie von TeamViewer gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die TeamViewer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,6 Prozent auf 13,98 EUR.

Die TeamViewer-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,6 Prozent auf 13,98 EUR. Die TeamViewer-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 13,98 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 13,61 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 271.268 TeamViewer-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 17,75 EUR erreichte der Titel am 24.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,98 Prozent über dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie. Bei 11,61 EUR fiel das Papier am 01.02.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TeamViewer-Aktie bei 18,64 EUR.

TeamViewer veröffentlichte am 31.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TeamViewer ein EPS von 0,09 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 158,11 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 143,39 EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte TeamViewer am 06.02.2024 vorlegen.

