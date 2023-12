TeamViewer Aktie News: TeamViewer tendiert am Donnerstagnachmittag nordwärts

So bewegt sich TeamViewer

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von TeamViewer. Das Papier von TeamViewer legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,9 Prozent auf 13,87 EUR.

Um 15:53 Uhr sprang die TeamViewer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,9 Prozent auf 13,87 EUR zu. Die TeamViewer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 14,01 EUR. Mit einem Wert von 13,61 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der TeamViewer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 572.271 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,75 EUR) erklomm das Papier am 24.08.2023. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TeamViewer-Aktie 27,94 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.02.2023 bei 11,61 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,33 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der TeamViewer-Aktie wird bei 18,64 EUR angegeben.

TeamViewer gewährte am 31.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 0,09 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 158,11 EUR – ein Plus von 10,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TeamViewer 143,39 EUR erwirtschaftet hatte.

Die TeamViewer-Bilanz für Q4 2023 wird am 06.02.2024 erwartet.

