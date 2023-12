TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Vormittag stärker

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von TeamViewer. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,4 Prozent auf 13,81 EUR zu.

Die TeamViewer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 2,4 Prozent im Plus bei 13,81 EUR. In der Spitze legte die TeamViewer-Aktie bis auf 13,84 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 13,61 EUR. Von der TeamViewer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 26.260 Stück gehandelt.

Am 24.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,75 EUR. 28,49 Prozent Plus fehlen der TeamViewer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 01.02.2023 gab der Anteilsschein bis auf 11,61 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 19,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 18,64 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TeamViewer am 31.10.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,09 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TeamViewer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,27 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 158,11 EUR. Im Vorjahresviertel waren 143,39 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte TeamViewer am 06.02.2024 präsentieren.

