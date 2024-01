TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von TeamViewer. Zuletzt fiel die TeamViewer-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,2 Prozent auf 13,77 EUR ab.

Um 15:53 Uhr fiel die TeamViewer-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,2 Prozent auf 13,77 EUR ab. Der Kurs der TeamViewer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 13,68 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 14,00 EUR. Bisher wurden heute 164.928 TeamViewer-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 17,75 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.08.2023). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,87 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,61 EUR. Dieser Wert wurde am 01.02.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 15,72 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 18,64 EUR je TeamViewer-Aktie aus.

Am 31.10.2023 hat TeamViewer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,15 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,09 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 158,11 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 143,39 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 06.02.2024 erwartet.

