TeamViewer Aktie News: TeamViewer verteidigt am Mittwochvormittag Tendenz

Anleger zeigten sich um 09:22 Uhr bei der TeamViewer-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 14,81 EUR. Die TeamViewer-Aktie zog in der Spitze bis auf 14,81 EUR an. Die TeamViewer-Aktie gab in der Spitze bis auf 14,74 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 14,78 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 7.139 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (15,46 EUR) erklomm das Papier am 15.02.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,24 Prozent. Am 03.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 7,67 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TeamViewer-Aktie 93,08 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 14,43 EUR.

TeamViewer ließ sich am 02.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte TeamViewer am 03.05.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können TeamViewer-Anleger Experten zufolge am 01.05.2024 werfen.

Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com