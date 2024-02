TeamViewer Aktie News: TeamViewer gewinnt am Mittag an Fahrt

TeamViewer im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von TeamViewer. Die Aktionäre schickten das Papier von TeamViewer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 14,58 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von TeamViewer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 14,58 EUR. Bei 14,65 EUR markierte die TeamViewer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 14,64 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 111.150 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.08.2023 bei 17,75 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,71 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 22.11.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 12,72 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 14,62 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten TeamViewer-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 18,50 EUR aus.

TeamViewer gewährte am 31.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,15 EUR, nach 0,09 EUR im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,27 Prozent auf 158,11 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 143,39 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2024 erfolgen. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 30.04.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem TeamViewer-Gewinn in Höhe von 0,901 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

Verluste in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Start leichter

Börse Frankfurt: TecDAX zum Start mit Kursplus

Optimismus in Frankfurt: So steht der MDAX aktuell