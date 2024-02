TeamViewer Aktie News: TeamViewer gibt am Donnerstagnachmittag ab

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 14,35 EUR ab.

Das Papier von TeamViewer gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:51 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 14,35 EUR abwärts. In der Spitze fiel die TeamViewer-Aktie bis auf 14,33 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 14,64 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 213.186 TeamViewer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 25.08.2023 auf bis zu 17,75 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,66 Prozent hinzugewinnen. Am 22.11.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,72 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 11,36 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für TeamViewer-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 18,50 EUR.

Am 31.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,15 EUR. Im letzten Jahr hatte TeamViewer einen Gewinn von 0,09 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 158,11 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 143,39 EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.05.2024 veröffentlicht. Am 30.04.2025 wird TeamViewer schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,901 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

