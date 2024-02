TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Notierung im Fokus

Die Aktie von TeamViewer zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die TeamViewer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 14,63 EUR.

Um 09:05 Uhr konnte die Aktie von TeamViewer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 14,63 EUR. Bei 14,65 EUR markierte die TeamViewer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 14,64 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 18.531 TeamViewer-Aktien.

Bei einem Wert von 17,75 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.08.2023). Mit einem Zuwachs von mindestens 21,33 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 22.11.2023 auf bis zu 12,72 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,03 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte TeamViewer 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 18,50 EUR.

TeamViewer ließ sich am 31.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TeamViewer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,27 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 158,11 EUR im Vergleich zu 143,39 EUR im Vorjahresquartal.

TeamViewer wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 07.05.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der TeamViewer-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 30.04.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,901 EUR je Aktie in den TeamViewer-Büchern.

Redaktion finanzen.net

