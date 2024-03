TeamViewer Aktie News: TeamViewer präsentiert sich am Mittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von TeamViewer gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 13,65 EUR zu.

Die TeamViewer-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 13,65 EUR. In der Spitze gewann die TeamViewer-Aktie bis auf 13,73 EUR. Mit einem Wert von 13,52 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 113.403 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Bei 17,75 EUR markierte der Titel am 25.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,00 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.11.2023 bei 12,72 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an TeamViewer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TeamViewer-Aktie bei 18,64 EUR.

TeamViewer ließ sich am 31.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,15 EUR, nach 0,09 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat TeamViewer mit einem Umsatz von insgesamt 158,11 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 143,39 EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,27 Prozent gesteigert.

Am 07.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 30.04.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,904 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

