TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Montagmittag in Rot

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von TeamViewer. Das Papier von TeamViewer befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 12,92 EUR ab.

Um 11:47 Uhr ging es für die TeamViewer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 12,92 EUR. Die TeamViewer-Aktie gab in der Spitze bis auf 12,92 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 13,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 90.895 TeamViewer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.08.2023 markierte das Papier bei 17,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 37,35 Prozent Plus fehlen der TeamViewer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 12,72 EUR fiel das Papier am 22.11.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 1,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für TeamViewer-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 18,21 EUR für die TeamViewer-Aktie.

Am 31.10.2023 äußerte sich TeamViewer zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 EUR. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 0,09 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TeamViewer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,27 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 158,11 EUR im Vergleich zu 143,39 EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte TeamViewer am 07.05.2024 vorlegen. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte TeamViewer möglicherweise am 30.04.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,883 EUR je TeamViewer-Aktie belaufen.

