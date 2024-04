TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Montagnachmittag in Grün

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von TeamViewer gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 13,07 EUR zu.

Um 15:45 Uhr konnte die Aktie von TeamViewer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 13,07 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die TeamViewer-Aktie bisher bei 13,20 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 13,00 EUR. Von der TeamViewer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 193.050 Stück gehandelt.

Am 25.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,75 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 26,35 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 22.11.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 12,72 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 2,68 Prozent würde die TeamViewer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten TeamViewer-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TeamViewer-Aktie bei 18,21 EUR.

TeamViewer ließ sich am 31.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,15 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 158,11 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 143,39 EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte TeamViewer am 07.05.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von TeamViewer rechnen Experten am 30.04.2025.

Experten taxieren den TeamViewer-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,883 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

Börse Frankfurt: MDAX präsentiert sich letztendlich schwächer

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Ende des Freitagshandels schwächer

XETRA-Handel MDAX zeigt sich zum Handelsende schwächer