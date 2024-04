TeamViewer Aktie News: TeamViewer verteidigt am Montagvormittag Tendenz

Aktienkurs aktuell

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 13,03 EUR.

Die TeamViewer-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 13,03 EUR an der Tafel. In der Spitze gewann die TeamViewer-Aktie bis auf 13,05 EUR. In der Spitze büßte die TeamViewer-Aktie bis auf 12,99 EUR ein. Bei 13,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 29.877 TeamViewer-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,75 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 36,24 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 22.11.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 12,72 EUR. Mit Abgaben von 2,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten TeamViewer-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 18,21 EUR.

TeamViewer ließ sich am 31.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,15 EUR gegenüber 0,09 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 158,11 EUR umgesetzt, gegenüber 143,39 EUR im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 07.05.2024 dürfte TeamViewer Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. TeamViewer dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 30.04.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass TeamViewer einen Gewinn von 0,883 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

