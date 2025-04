TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Dienstagnachmittag gesucht

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von TeamViewer. Zuletzt ging es für das TeamViewer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,4 Prozent auf 12,27 EUR.

Die TeamViewer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 2,4 Prozent im Plus bei 12,27 EUR. Die TeamViewer-Aktie zog in der Spitze bis auf 12,27 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,98 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten TeamViewer-Aktien beläuft sich auf 143.466 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.08.2024 bei 13,66 EUR. Mit einem Zuwachs von 11,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,93 EUR am 20.12.2024. Abschläge von 27,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem TeamViewer seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,066 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 15,57 EUR für die TeamViewer-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte TeamViewer am 12.02.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,22 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,18 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 176,97 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 163,11 Mio. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.05.2025 erfolgen. TeamViewer dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 06.05.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,04 EUR je TeamViewer-Aktie.

