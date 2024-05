TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittwochmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Die Aktie von TeamViewer gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die TeamViewer-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 11,63 EUR ab.

Die TeamViewer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:41 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 11,63 EUR. Die TeamViewer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 11,62 EUR ab. Bei 11,68 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 136.054 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.08.2023 bei 17,75 EUR. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 34,46 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.05.2024 gab der Anteilsschein bis auf 11,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die TeamViewer-Aktie mit einem Verlust von 3,70 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte TeamViewer 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 17,93 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte TeamViewer am 07.05.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,14 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,13 EUR je Aktie in den Büchern standen. TeamViewer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 161,65 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 151,31 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 31.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von TeamViewer rechnen Experten am 05.08.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass TeamViewer ein EPS in Höhe von 0,860 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: Am Dienstagnachmittag Gewinne im TecDAX

TecDAX aktuell: TecDAX verbucht zum Handelsstart Abschläge

Donnerstagshandel in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX nachmittags